باكستان تعلن إسقاط طائرة هندية مسيرة انتهكت الحدود‎

أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت أنه أسقط طائرة بدون طيار تابعة للهند، بذريعة انتهاك المجال الجوي الباكستاني.

وقال المتحدث باسم الجيش، آصف غفور، في تغريدة على ”تويتر“، إن الطائرة المسيرة الهندية، انتهكت الحدود لمسافة 150 مترًا.

ولفت إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها عند الخط الفاصل بين شطري كشمير، كانت تستخدم لأغراض تجسسية.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين.

وشنت الهند إثر ذلك غارة جوية قالت إنها استهدفت ”معسكرًا إرهابيًا“، في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني، وأعادته إلى بلاده بعد يومين من احتجازه.