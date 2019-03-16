حكومة نيوزيلندا: تلقينا بيان السفاح قبل الاعتداء بـ 10 دقائق

أكد مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، السبت، تلقيه نسخة من بيان منفذ الاعتداء الإرهابي على مسجدين في مدينة ”كرايست تشيرش“، قبل نحو 10 دقائق من بدء الهجوم.

ونقلت صحيفة ”نيوزيلند هيرالد“ المحلية عن المتحدث باسم رئيسة الحكومة (لم تسمّه)، قوله إن ”مكتب رئيسة الوزراء كان واحدًا من 70 متلقيًا أرسل لهم البيان، ومن ضمنهم أيضًا سياسيون آخرون، مثل الزعيم القومي سيمون بريدجز ورئيس البرلمان تريفور مالاد“، مضيفًا أن ”معظم المتلقين الآخرين كانوا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية“.

وأفاد المتحدث، بأن ”القاتل كان يتحدث وكأن جريمته قد تمت بالفعل“، مبينًا أن ”الرسالة كانت تشرح أسباب إقدام الجاني على فعلته، فهو لم يقل إن هذا ما أنوي فعله، لم يكن بالإمكان إيقافه، ولم يحدد ما كان الجاني سيقدم عليه، بل كـُتب وكأن الأحداث وقعت بالفعل“.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي ”النور“ و“لينوود“، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلًا، بحسب حصيلة أولية غير رسمية.

وفي أحاديث للإعلام المحلي، اشتكى شاهد عيان من تأخر استجابة الشرطة، وقال إن ”وصولها جاء بعد 20 دقيقة، رغم أن المكان يقع في وسط المدينة“.