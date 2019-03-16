مسؤول أمريكي: عقوبات جديدة ”أكثر شدة“ ضد إيران ستفرض قريبًا

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، إن هناك عقوبات شديدة وجديدة ضد النظام الإيراني ستفرض قريبًا، مستبعدًا في الوقت ذاته تمديد إعفاء للدول الثمانية التي تشتري النفط من إيران.

وأوضح هوك، خلال كلمة له باجتماع في مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن، الجمعة، أن ”هناك عقوبات جديدة في الطريق ضد إيران، وفي هذه المرحلة لا يمكنني إعطاء المزيد من المعلومات“.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى ممارسة أقصى الضغوط على إيران، وقد لا يمدد إعفاءات العقوبات الإيرانية بعد انتهاء صلاحيتها في أيار/مايو المقبل.

وبالإشارة إلى جائزة ذو الفقار التي منحها المرشد علي خامنئي إلى الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، قال: ”إنه في رأيه، سليماني هو وزير خارجية إيران، وليس جواد ظريف“.

ووصف المسؤول الأمريكي المرشد علي خامنئي ومحمد جواد ظريف بـ“المنافقين“؛ بسبب ما سماه في حظر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ على الشعب الإيراني واستخدامه من قبل كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم خامنئي وظريف.

وأعرب هوك عن أمله في أن يتم موت قائد فيلق القدس قاسم سليماني قريبًا، كما دعا له المرشد علي خامنئي في رسالته الأخيرة للجنرال سليماني.

وكان هوك قال الأسبوع الماضي، إن إيران خسرت 10 مليارات دولار من العائدات منذ أن وضعت الولايات المتحدة العقوبات، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مضيفًا أن ”إيران خسرت نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني من الأسواق العالمية“.

وأوضح هوك في تصريحات بمؤتمر الطاقة، أن ”العقوبات المالية والنفطية تفقد النظام الإيراني مليارات الدولارات“، مضيفًا: ”ما نتوقع رؤيته نتيجة للعقوبات هو المزيد من حرمان إيران من الدخل، والدليل هو أن أكبر عميل لإيران، ميليشيا حزب الله، يناشد الآن لجمع التبرعات، والنظام الإيراني وضع ميزانية أقل للحرس الثوري“.