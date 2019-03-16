ارتفاع حصيلة هجوم نيوزيلندا إلى 53 قتيلًا.. وهذه جنسياتهم

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش النيوزيلندية إلى 53 قتيلًا و19 جريحًا.

وتوزعت جنسيات القتلى على الدول التالية، وهم: 19 فلسطينيًا، و5 تونسيين، و5 بنغاليين، و4 مصريين، و4 مغربيين، و4 أردنيين، و3 يمنيين، و3 صوماليين، وعراقيان، وسعودي واحد، وسوري واحد، وأفغاني واحد وإيراني واحد، وفق ما أعلنته السلطات النيوزيلندية وعدة عواصم لدول الضحايا.

ففي الأردن أكد مدير مركز العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة اليوم السبت، أن عدد الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع إلى أربعة شهداء بعد وفاة أحد المصابين، وقد تم إبلاغ ذويه.

وأضاف القضاة أن حصيلة الحادث الإجرامي الآن بلغت 4 شهداء وخمسة مصابين يتلقون العلاج.



كما أعلن السفير المصري في نيوزيلندا طارق الوسيمي، وفاة 4 من مواطنيه في الهجوم الإرهابي.

وأعلنت السفارة السعودية عن مقتل مواطنها محسن الحربي متأثرًا بجروح إثر إصابته بخمس طلقات نارية، كما أفادت بأن هناك سعوديًا آخر أصيب في الهجوم الإرهابي.

وكان القنصل الفخري البنغالي في نيوزيلندا قد أعلن مقتل ثلاثة من مواطنيه وإصابة خمسة، منهم اثنان في حالة خطيرة.‎

ومثُل منفذ الاعتداء، الأسترالي برينتون تارنت (28 عامًا) اليوم السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل، ولم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجددًا أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل المقبل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة جاسيندا أرديرن السبت، بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء الدامي.