إيران تحكم بالسجن 10 سنوات ضد جندي سابق في البحرية الأمريكية

قال محامي عائلة الجندي السابق في البحرية الأمريكية ”مايكل آر وايت“، يوم الجمعة، إن وايت المحتجز في إيران منذ يوليو الماضي، أثناء زيارته لصديقته الإيرانية في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة إهانة أكبر قادة البلاد (المرشد علي خامنئي)، ونشر صورة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي مارك زيد لصحيفة ”نيويورك تايمز“ إن وزارة الخارجية أبلغت العائلة في وقت سابق من هذا الأسبوع بالحكم على مايكل وايت (46 عامًا) من إمبيريال سيتي في ولاية كاليفورنيا.

وأضاف زيد أن المعلومات نقلت إلى وزارة الخارجية من قبل الدبلوماسيين السويسريين الذين يمثلون المصالح الأمريكية في إيران، لافتًا إلى أن ”مايك وايت، الذي كان محتجزًا في سجن (وكيل آباد) في مدينة مشهد شمال شرق إيران منذ 8 أشهر، مُنح مرتين زيارات قنصلية سويسرية“.

وخدم مايك وايت في البحرية الأمريكية لمدة 13 عامًا، وهو أول أمريكي يُسجن في إيران منذ تولّي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه منذ أكثر من عامين.

وروى المحامي مارك زيد تفاصيل الحكم ضد مايك وايت الذي صدر، الاثنين الماضي، وقال:“إن وايت قد عُقدت له جلستان في محكمة إيرانية، في 6 و 9 من مارس الجاري، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة آية الله علي خامنئي، القائد الأعلى في البلاد، وعشر سنوات لنشره جلسة خاصة، وصورة فوتوغرافية“، مضيفًا:“يبدو أن الجمل كانت متزامنة“.

ولم يوضح المسؤولون الإيرانيون المزيد من التفاصيل حول التهمتين، وقال المحامي زيد:“لم يُسمح للسيد وايت بالاتصال المباشر مع عائلته“.

وقالت عائلة الأمريكي ”وايت“ إنه سافر إلى إيران بتأشيرة صالحة، وكان هدفه الوحيد هو زيارة امرأة وقع معها في الحب، مضيفة أنها ”تخشى أن يكون ابنها في حالة صحية سيئة، وقد يكون قد عانى من تكرار للسرطان أثناء وجوده في إيران“.

والاثنين الماضي، نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية (حكومية) عن غلام علي صادقي مدعي عام مدينة مشهد خلال مؤتمر صحفي:“إن الأمريكي السابق في سلاح البحرية مايكل آر وايت، صدر بحقه حكم قضائي“، دون أن يفصح عن موعده أو تفاصيله بدعوى عدم اطلاعه على تفاصيل ملف القضية، إضافة إلى اتهامات أمنية أخرى غير معلوم طبيعتها.