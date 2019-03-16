مهاجم المسجدين في نيوزيلندا كان ينوي مواصلة هجومه عند اعتقاله

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم السبت، إن المشتبه به الرئيس في الهجوم على مسجدين بأسلحة نارية، أمس، كان ينوي مواصلة هجماته قبل أن تقبض عليه الشرطة.

وقالت أرديرن للصحفيين في كرايستشيرش:“كان الجاني متنقلًا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يستقلها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه“.

وتم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به الذي عرفته السلطات باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عامًا)، وهو أسترالي الجنسية. وقالت أرديرن إنه من المرجح توجيه اتهامات أخرى له.

وقالت الشرطة إن 49 قتلوا، بينما يُجرى علاج 42، بينهم طفل في الرابعة من عمره.