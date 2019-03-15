رئيسة وزراء نيوزيلندا: نحقق بأنشطة اليمين المتطرف في البلاد

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الجمعة، إنه يُجرى حاليًا التحقيق بأنشطة اليمين المتطرف في البلاد، وذلك بعد ساعات من المجزرة الإرهابية التي راح ضحيتها 50 من المصلين المسلمين في اعتداء على مسجدين.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها تعمل على ”كشف ملابسات الاعتداء على المسجدين والتحقيقات لا تزال متواصلة مع 3 أشخاص اعتُقلوا على خلفية الاعتداء“.

ولفتت إلى أن“الشرطة في حالة تأهب قصوى، ونطلب من المواطنين البقاء في منازلهم“.

وأكدت أرديرن، أن الجهات المختصة قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد، خاصة حول المساجد.

وتابعت:“نتواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء“.

وأشارت إلى أن ”منفذ الاعتداء لم يكن مراقبًا في أستراليا، ولا نيوزيلندا“.

واختتمت حديثها بالقول:“إن خطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا“.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات على مسجدي ”النور“ و“لينوود“، أسفر عن مقتل 50 شخصًا، وإصابة آخرين.