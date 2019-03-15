أقوى منافسي نتنياهو في الانتخابات ينفي اختراق إيران لهاتفه

نفى بيني غانتس أقوى منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة المقبلة ما ذكرته تقارير إعلامية عن مزاعم اختراق المخابرات الإيرانية لهاتفه المحمول، ووصفها بأنها ”نميمة سياسية“.

وكان جانتس، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، يدلي بتصريحات قرب الحدود مع قطاع غزة عقب يوم شهد أخطر تصعيد بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين خلال شهور.

وقال: ”بينما نحن وسط حدث أمني مستمر… ينشر شخص ما قصة (تحتوي على) نميمة سياسية“.

وأضاف: ”لا أعتقد أن بيني جانتس هو (محور) القصة الآن. لا توجد قضية أمنية فيها. لا تهديد ولا ابتزاز“.

وذكرت القناة 12 الإخبارية بالتلفزيون الإسرائيلي، أمس الخميس، أن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يعتقد أن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول للمعلومات الشخصية ومراسلات الجنرال السابق، وأن الجهاز أخطره بالاختراق قبل خمسة أسابيع.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الأزرق والأبيض الوسطى الذي ينتمي إليه جانتس على حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو. وتُجرى الانتخابات في التاسع من أبريل/ نيسان.

وكان نتنياهو قال في مؤتمر عن أمن الانترنت في يناير/ كانون الثاني: ”إن إيران تهاجم إسرائيل بشكل يومي“.

ويشتبه على نطاق واسع أن إسرائيل والولايات المتحدة وراء فيروس الكمبيوتر ستاكسنت الذي اكتشف في عام 2010، بعدما تسبب في تخريب بعض مكونات البرنامج النووي الإيراني.