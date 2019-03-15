تركيا تحكم بالسجن 7 سنوات على أسترالي من كبار قادة داعش

قضت محكمة الجزاء بولاية كيليس التركية، اليوم الجمعة، بالسجن 7 سنوات و6 أشهر، على مواطن أسترالي الجنسية، من كبار المسؤولين في تنظيم داعش.

وخلال المحاكمة، اعترف نيل تشستوفر براكاش بانتمائه إلى ”داعش“، مؤكدًا صحة بياناته بكونه عضوًا بارزًا في التنظيم.

وأضاف ”براكاش“ قائلًا: ”عملت لفترة مع تنظيم داعش، إلا أنني ندمت على ذلك وانفصلت عنه“، مشيرًا إلى أنه تم إجباره على التقاط صورة نشرها التنظيم فيما بعد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر جلسة المحاكمة مسؤولون من السفارة الأسترالية في أنقرة، وعدد من الصحفيين الأجانب.

وألقت عناصر الأمن التركية القبض على الأسترالي نيل تشستوفر براكاش، في 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، أثناء دخوله الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون سحب الجنسية من براكاش، بسبب انضمامه إلى تنظيم ”داعش“ المتطرف.