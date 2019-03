هل هذه الفتاة الأمريكية عرابة سفاح مجزرة نيوزيلندا؟ (صور)

انهالت انتقادات واسعة على الناشطة السياسية الأمريكية كانداس أوينز؛ إثر استخدامها لرمز ضاحك في تغريدتها المتعلقة بمذبحة مسجد نيوزيلندا بعد أن جاء اسمها في بيان منفذ المجزرة.

وبالفعل ورد اسم الناشطة المحافظة أوينز في بث مباشر لسفاح مجزرة المسجد، الأسترالي برينتون تارانت ووصفها بأنها أكبر دافع له في بيانه المكون من 74 صفحة.

وقال تارانت إن أوينز ساعدت في ”دفعي أكثر فأكثر نحو الاعتقاد بالعنف بدلًا من السلمية“، إلا أنه ادعى أن ”بعض الإجراءات المتطرفة التي تدعو إليها تتعدى الحدود، حتى بالنسبة لي“.

وبعد فترة وجيزة من نشر البيان على تويتر، بث تارانت، 28 عامًا، فيديو مباشرًا من داخل مسجد النور في كرايستشيرش في حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، وآخر في مسجد قريب، ووثق هجومه الدامي الذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا وجرح 48 آخرين.

ونشرت تغريدات عديدة لأوينز عن إعجاب المتطرف اليميني بها، إلا أنها بدلًا من أن تنأى بنفسها عن عنف آرائه أو حتى تدين ما فعله، قامت بالتغريد ضاحكة ”LOL!“ وأتبعت العبارة التي تعني ”ضحكة كبرى“ برمز ضاحك.

وتابعت قائلة إنها لم تكن مسؤولة عن إلهام منفذ الهجوم، وأكدت أن من وصفتهم ”الليبراليين البيض العنصريين“ كانوا يحاولون إلقاء اللوم علي بسبب ذلك.

HAHA OMG you racist Leftists are taking your racism and crazy to a whole new level hahah.

“Black people don’t have to be Democrats” now means…mosque shootings in New Zealand?

This clearly won’t stick but damn if I won’t grow #BLEXIT highlighting your sheer desperation. ???????? https://t.co/4vM1aXleL4

— Candace Owens (@RealCandaceO) March 15, 2019