أردوغان: منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي يستهدفني

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنّ القاتل في هجوم ”نيوزيلندا“ الإرهابي نشر بيانًا يستهدف فيه جميع المسلمين، بالإضافة إلى بلادنا وشخصي أنا.

جاء ذلك في خطاب، الجمعة، أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية، بولاية غازي عنتاب (جنوب).

وأشار أردوغان إلى أنّ ”القتلة المعادين للإسلام، شنوا هجومًا بأسلحتهم على إخوتنا المسلمين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، وبث فيديو الهجوم بشكل مباشر“.

وأضاف: ”استشهد 49 من إخوتنا هناك، وأصيب 3 مواطنين أتراك، تواصلت مع أحدهم“، لافتًا إلى أن القاتل فتح نيرانه على مسلمين أبرياء أثناء أدائهم لعباداتهم.

ووصف أردوغان القاتل بأنه ”شخص سافل ووضيع وبلا أخلاق“.

وتطرق الرئيس التركي إلى البيان الذي نشره القاتل، وأوضح فيه أنه يريد تحويل ”آيا صوفيا“ في إسطنبول إلى كنيسة مجددًا، مشددًا على أن هذا الشعب (التركي) لا ولن يسمح بحدوث هذا أبدًا ما دام فيه روح.

وبيّن أن المسلمين لن يرضخوا أبدًا، وبنفس الوقت لن يهبطوا إلى مستوى هؤلاء السفلة.

وأكد أردوغان أن ”مواقفنا ستكون مبدئية ضد سلب حياة أي شخص بريء من أي عرق أو مذهب أو مشرب كان“.

وأوضح أنهم سيظهرون الموقف ذاته لكافة الناس كما المسلمين الأبرياء، الذين يُقتلون في فلسطين وميانمار.

ودعا الرئيس التركي الله أن يرحم شهداء هجوم نيوزيلندا الإرهابي، وأعرب عن تعازيه لمسلمي العالم.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات على مسجدي ”النور“ و“لينوود“.

وأعلنت شرطة نيوزيلندا مقتل 49 شخصًا في الهجوم، وقالت إنها احتجزت 3 رجال وامرأة واحدة، مشتبهين بتنفيذه.