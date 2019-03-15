مذبحة نيوزلندا ليست الأولى.. ومنفذها استلهم أسلوب غولدشتاين‎ (فيديو إرم)

أعادت مذبحة المساجد في نيوزيلندا إلى الأذهان الجريمة التي أقدم عليها الطبيب الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، فعند مشاهدة آلية وكيفية تنفيذ مذبحة المساجد في نيوزيلندا، الذاكرة إلى ربع قرن وعشرين يومًا بالتمام والكمال.

وحينذاك، فتح الطبيب الإسرائيلي باروخ غولدشتاين نيران رشاشه تجاه المصلين في الحرم الإبراهيمي موقعًا ما يقارب المئتين بين قتيل وجريح، وكأنه بذلك قد رسم خارطة طريق لمجرمين متشددين بعده لاتباع ذات الأسلوب.

إلا أن مجزرة الجمعة في نيوزلندا تحمل فائضًا من البشاعة حين حرص مرتكبوها على نقل العملية في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق النار داخل المسجد بدم بارد في أسلوب يحاكي أسلوب ألعاب الكومبيوتر، ليقتل العشرات على يد تارنت الذي تصنفه بلاده أستراليا على أنه يحمل فكرًا متطرفًا ضد اللاجئين والمهاجرين، لكن ذلك لا يستوجب أي إجراء احترازي ضده.

وكانت مقاطعة كيبيك في كندا شهدت هجومًا مطابقًا في كانون الثاني يناير عام 2017 عندما أطلق اليميني المتطرف ألكسندر بيسونات الرصاص على المصلين داخل المسجد وأوقع ستًا من الضحايا و 17 جريحًا، بعد سلسلة من التهديدات وتعليق رأس خنزير مقطوع على شكل هدية عند باب المسجد.

تلك المذابح نفذها متشددون ومتطرفون غير إسلاميين، وما يثير حفيظة العالم الإسلامي هو عدم تصنيف ما يقومون به على أنه عمل إرهابي، وغالبًا ما تخلص التحقيقات إلى أن المنفذ يكون مختلًا عقليًا أو يعاني من اضطراب، بل يتم تكريم بعضهم مثل منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي الذي شيد له الإسرائيليون نصبًا تذكاريًا يزورنه للتقرب إلى الله.