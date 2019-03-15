ترامب يدين ”المجزرة المروعة“ بحق المسلمين في نيوزيلندا

المصدر: أ ف ب

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ”المجزرة المروعة“ التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا، وأسفرت عن مقتل 49 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، خلال صلاة الجمعة.

وقال ترامب عبر ”تويتر“، ”أعرب عن أحر مشاعر المواساة وأطيب التمنيات للنيوزيلنديين بعد المجزرة المروعة التي استهدفت المسجدين“.

وقبل ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز: ”نتضامن مع أهالي نيوزيلندا وحكومتهم ضد فعل الشر والكراهية هذا“، الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش.