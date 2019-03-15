غداة مؤتمر بروكسل للمانحين.. دمشق تفتح النار على أوروبا و“ديمقراطيتها الزائفة“

هاجمت دمشق، الجمعة، الاتحاد الأوروبي واتهمته بتسييس الشأن الإنساني واستغلاله من خلال عقد مؤتمرات، في إشارة إلى مؤتمر بروكسل للمانحين الذي اختتم أمس الخميس في العاصمة البلجيكية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن سوريا ”تستغرب انعقاد مؤتمر بروكسل، وتغييب الطرف الأساس المعني أولًا وأخيرًا بالشأن السوري“.

ورأى المصدر السوري الرسمي أن هذا السلوك للاتحاد الأوروبي ”يؤكد مسؤوليته في الحرب على سوريا من خلال العقوبات أحادية الجانب“، مشيرًا إلى أن ذلك ”يفقد الاتحاد الأوروبي أي مصداقية عند الحديث عن مساعدة السوريين“.

وكان مؤتمر بروكسل للمانحين عقد في العاصمة البلجيكية على مدى ثلاثة أيام بحضور ممثلين عن مختلف منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول جوار سوريا والعديد من منظمات الإغاثة.

وأعلن في ختام المؤتمر، الخميس، أن قيمة التعهدات التي أقرّها المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال مؤتمر المانحين بلغت سبعة مليارات دولار، علمًا أن الأمم المتحدة كانت قد حددت الاحتياجات المالية لسنة 2019 بنحو 8,8 مليار دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل والخارج.

ووصف المصدر السوري مداخلات وخطابات بعض المسؤولين خلال المؤتمر بـ“النفاق“، مشيرًا إلى أن ”ما فشل أعداء بلاده في تحقيقه بالميدان لن يستطيعوا الحصول عليه في أي مكان“.

وأضاف المصدر السوري الرسمي أن دمشق قادرة على إعادة الإعمار بقرارها المستقل وليس بقرارات من وصفهم بـ“أعداء سوريا دعاة الديمقراطيات الزائفة“.

وكانت روسيا سعت في الفترة التي سبقت المؤتمر إلى ممارسة ضغوط على دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل من أجل إعادة إعمار سوريا، غير أن الاتحاد أكد مرارًا أن أي مساندة لجهود إعادة الإعمار مشروطة بعملية سلام تقودها الأمم المتحدة لإنهاء حرب أودت بحياة مئات الآلاف.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا نفطيًا على سوريا فضلًا عن قيود على الصادرات وتجميد أصول للبنك المركزي السوري، ومنع 27 شخصًا من السفر وتجميد أصولهم وأصول 72 كيانًا مرتبطًا بالنظام.