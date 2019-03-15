شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على أحد منفذي هجوم نيوزيلندا

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر موقع ”تويتر“، لحظة القبض على أحد منفذي الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، الذي تسبب في مقتل 49 شخصًا، وأصابة أكثر من 48 بجروح خطيرة، بمنطقة كرايست تشيرتش، اليوم الجمعة.

ورصد مقطع الفيديو، سقوط الرجل على الأرض، محاطًا برجلين من الشرطة، ولكن الفيديو لم يظهر وجهه بصورة واضحة.

وقال مفوض الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش: ”إنه وجهت تهمة القتل إلى رجل في أواخر العشرينات من عمره، ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش، صباح غدٍ“.

وفي وقت سابق اليوم، ألقت شرطة نيوزيلندا القبض على 4 أشخاص، بعد إطلاق رصاص في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا للصحفيين في ولنجتون ”أربعة أشخاص محتجزون. ثلاثة رجال وامرأة“.

ومضى قائلًا :“وردتنا بضعة بلاغات بوجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات، وتمكنا من إبطال مفعولها“.