أردوغان يفتتح مستشفى عملاقًا بأنقرة وسط انتقادات من قطاع الصحة‎

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أحد أكبر المستشفيات في العالم بالعاصمة أنقرة، متجاهلًا انتقادات لأحدث مشروع عملاق ضمن سلسلة مشاريع ضخمة تميز حكمه المستمر منذ 16 عامًا.

ومستشفى مدينة أنقرة الذي تبلغ كلفة بنائه نحو مليار يورو مجهز بنحو 3810 أسرة، وشيّد على أرض تقارب مساحتها 100 ملعب لكرة القدم، بينما يقول منتقدون في القطاع الصحي إن حجم المستشفى سيسبب مشكلات لوجستية.

وقال أردوغان إن من يعارضون مثل هذه المستشفيات كانوا رافضين لكل المشروعات الكبرى التي بنتها حكوماته.

وأضاف في مراسم افتتاح المستشفى: ”يعارضون الجسور والطرق السريعة والأنفاق والمطارات وخطوط القطارات السريعة والمستشفيات والمدارس لكنهم أكثر من يستخدمها“.

وحسنت المشروعات الإنشائية الكبرى جودة الحياة للملايين في تركيا، لكن البعض ينتقد كلفتها الباهظة.

ومن المقرر افتتاح مطار إسطنبول الجديد بالكامل الشهر المقبل، وتكلف 12 مليار دولار ووصف بأنه أحد أكبر المطارات في العالم.

وتعتزم تركيا أيضًا شق قناة مائية كلفتها 16 مليار دولار، ستحول جانب إسطنبول الغربي إلى جزيرة.

ويقول منتقدو المستشفى إن حجمه سيجعل من الصعب السيطرة على انتشار العدوى، وإن المسافات الشاسعة داخل المجمع ستضعف الخدمة المقدمة للمرضى وعمل الأطقم الطبية.