ترامب يعتبر أن استفتاءً ثانيًا حول بريكست سيكون ”غير منصف“

المصدر: إ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن استفتاءً ثانيًا، حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يروّج له كثيرون، سيكون غير منصف، معللين ذلك بأن الاستفتاء الأول أدّى إلى فوضى سياسية.

وقال ترامب:“لا أعتقد أنه سيكون من الممكن إجراء تصويت آخر لأنه سيكون غير منصف للغاية بالنسبة لمن كسبوا الاستفتاء“.

وأضاف أنه ”فوجئ برؤية كم أن الأمور تسير بشكل سيئ“ في مساعي بريطانيا إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وتابع ترامب، من المكتب البيضاوي بحضور رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار:“بصراحة، أعتقد أنه كان من الممكن التفاوض عليه بطريقة أخرى.. هذا وضع صعب“، مشيرًا بشكل خاص إلى تعقيد ”قضية الحدود مع أيرلندا“.