الولايات المتحدة تنشئ 6 مفاعلات نووية في الهند

أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على إنشاء 6 مفاعلات نووية في الهند، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة ”بريس تراست أوف إنديا“ (المحلية الخاصة) أن الصفقة النووية بين واشنطن ونيودلهي جاءت في أعقاب اجتماع مسؤولين من الطرفين، في إطار الجولة التاسعة من الحوار الأمني الاستراتيجي، التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وجاء في بيان مشترك أن البلدين ”تعاهدا على تعزيز التعاون الأمني والأمن النووي الثنائي، بما في ذلك إنشاء ست محطات طاقة نووية أمريكية في الهند“.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، وقعت الولايات المتحدة والهند اتفاقًا للتعاون النووي، وعليه، منح اتفاق عام 2008 الهند تنازلًا خاصًا مكّنها من توقيع اتفاقيات تعاون مع عشرات الدول، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ ذلك الحين، وقعت الهند اتفاقيات تعاون نووي من أجل الأغراض المدنية مع الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وكندا، والأرجنتين، وأستراليا، وسريلانكا، وبريطانيا، واليابان، وفيتنام، وبنغلاديش، وكازاخستان، وكوريا الجنوبية.