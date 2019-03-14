أردوغان لنتنياهو: أنت ظالم

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفًا إياه بـ“الظالم“.

وقال أردوغان في خطاب بالعاصمة التركية أنقرة، مساء الأربعاء، موجهًا حديثه لنتنياهو: ”لو بحثنا عن ظالم في هذا العالم فإن هذا الظالم سيكون أنت“.

وأضاف: ”لو كنت تحاول استفزازنا فإن هذا لن ينجح معنا لأننا ننتمي لدين عالمي يقينا من الوقوع في هكذا ألاعيب“.

وتابع أن ”نتنياهو منزعج كثيرًا من سجن صحفيين في بلد طيب أردوغان.. أنت ظالم ظالم، ألست أنت من تحتجز آلاف الأطفال والنساء والمسنين في السجن لوجود انتخابات في إسرائيل؟“.

وقال: ”ألست أنت من تظلمهم؟ لو بحثنا عن ظالم في هذا العالم فإن هذا الظالم سيكون أنت، ولا يمكن مقارنتك مع أحد، وتتكلم دون حياء وخجل“.

واستطرد متسائلا: ”أليس من دخل بأحذيته إلى مسجد أقصانا هم جنودك وشرطتك؟ أليس من اعتدى على رجال ديننا هناك هم جنودك وشرطتك؟ كيف يمكنك تبرير ذلك؟ هذا لا يشبه توقيف بعض الصحفيين ولا يمكن شرح ذلك“.