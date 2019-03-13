مقتل 31 من القاعدة في عملية جوية شرق أفغانستان

قتل 31 من عناصر تنظيم ”قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية“، الأربعاء، في عملية جوية شنتها القوات الأفغانية، بولاية غزني، شرقي أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، إنه ”تم استهداف الإرهابيين في منطقة غيرو“ بالولاية المضطربة.

وأوضحت أن قياديا بالتنظيم يدعى ”قاري عارف كان يقود قافلة تضم 31 إرهابيا بينهم 9 انتحاريين محتملين في المنطقة، عندما استهدفتهم القوات الجوية الأفغانية“.

وتابعت أن ”69 إرهابيا قتلوا بشكل إجمالي في عمليات جوية وبرية خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

وكان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قد أعلن عن تأسيس تنظيم ”قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية“ في أيلول/ سبتمبر 2014 كفصيل يضم مختلف الجماعات المسلحة.

ويقول مسؤولون أفغان إن أكثر من 22 ”جماعة إرهابية“ محلية ودولية، بما في ذلك داعش، والقاعدة، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وجيش محمد، ولشكر طيبة، تنشط في أفغانستان إلى جانب مقاتلي طالبان.

وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر من الجماعات المسلحة لاسيما طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية.