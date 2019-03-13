مجلس خبراء القيادة في إيران يعارض الانضمام لاتفاقيات ”مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“

أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، أحد أهم مؤسسات الحكم في البلاد، المكون من رجال الدين ويشرف عليه المتشدد أحمد جنتي، الأربعاء، معارضته انضمام البلاد إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقال موقع صحيفة ”إيران“ الحكومية: إنّ مجلس خبراء القيادة أعلن معارضته انضمام إيران إلى اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بـ“باليرمو“، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، أهم بنود مجموعة العمل المالي (FATF).

ووصف مجلس الخبراء في بيان عقب انتهاء اجتماعه الخامس، انضمام إيران إلى هاتين الاتفاقيتين بأنه ”خطأ استراتيجي، إذا كان الهدف من هذه الاتفاقيات حصول العدو على ذرائع“.

وفي مطلع آذار/مارس الجاري، فشل أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني (أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا)، للمرة الرابعة، في الموافقة على انضمام طهران إلى اتفاقية بـ“باليرمو“، مشيرًا إلى أنه سيبحث مصير هذه الاتفاقية في نيسان/أبريل المقبل.

ويطالب الرئيس حسن روحاني بانضمام حكومته إلى اتفاقية مكافحة غسيل الأموال العالمية ومكافحة تمويل الإرهاب، قائلًا إنّ ”الإخفاق في القيام بذلك سيضر بالعلاقات المصرفية والمالية الخارجية لطهران“.

ويتخوف المحافظون في البلاد من أنّ قانون مكافحة غسل الأموال في هذه الاتفاقية، قد يلزم إيران بالابتعاد عن تمويل الميليشيات الشيعية والمسلحة الموالية لها في المنطقة.