البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد

دعا البرلمان الأوروبي إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، في تقريره المتعلق بهذا البلد للعام 2018.

وصوتت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء، على ”تقرير تركيا 2018“ المعد من قبل النائبة الهولندية كاتي بيري.

وتمت المصادقة على التقرير الذي يضم مقترحًا لـ“التعليق الرسمي لمفاوضات الانضمام بين تركيا والاتحاد الأوروبي“، بموافقة 370 صوتًا مقابل رفض 109 أصوات، وامتناع 143 نائبًا عن التصويت.

واحتوى التقرير الذي يحمل صفة توصية وغير ملزم، على العديد من النقاط التي تثير استياء تركيا.

وتضمن التقرير انتقادات ضد تركيا بمواضيع ”حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة ومكافحة الفساد“.

وانتقد سياسات تركيا حيال قبرص، وطالب بإنهاء الوجود العسكري التركي فيها، ورغم إشادته بسياسات تركيا حيال اللاجئين السوريين، فقد اعتبر أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا ”مثيرة للقلق“.

مكافحة جماعة ”غولن“

رحب التقرير برفع تركيا لحالة الطوارئ في البلاد، لكنه عبّر عن قلقه إزاء ”فترات الاحتجاز الطويلة وسوء المعاملة“، في إطار العمليات الأمنية ضد جماعة رجل الدين المقيم بأمريكا فتح الله غولن.

كما أعرب عن أسفه حيال العمليات ضد عناصر ”غولن“ خارج تركيا، زاعمًا استغلال تركيا موظفي الشؤون الدينية لأغراض استخباراتية في هذا الإطار.

ودعا التقرير إلى تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، مؤكدًا أن فتح معبر حدودي بين البلدين يمكن أن يؤثر على تطوير العلاقات.

وتعليق على التوصية الأوروبية قالت الخارجية التركية إن موقف البرلمان الأوروبي بخصوص تركيا من المفترض أن يصب لصالح تطوير الحوار والعلاقات بينها وبين الاتحاد.

وأفاد بيان الخارجية التركية أنه ”لا يمكن أن نولي أي قيمة لهذا الموقف أحادي الجانب والبعيد عن الموضوعية“.

وأكد البيان أن تقرير البرلمان الأوروبي لا يحمل أي معنى بالنسبة لتركيا.