ألمانيا ترفض تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الأثيوبية المنكوبة

قال متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات اليوم الأربعاء إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا يوم الأحد.

وقال المتحدث جيرموت فريتاج ”هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة. لا نستطيع القيام بذلك“.

وكان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة وهي من طراز بوينيغ 737 ماكس 8 سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.