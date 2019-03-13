كتاب جديد: عندما وافق ترامب على إبعاد ابنته وزوجها من البيت الأبيض

أظهر كتاب جديد بعنوان ”مؤسسة كوشنر“ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان وافق على رغبة الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض، جون كيلي، بإخراج صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وزوجته إيفانكا من البيت الأبيض؛ بسبب كثرة ما يثيرانه من مشاكل تسيء للرئيس وإدارته.

ونشرت صحيفتا نيويورك تايمز والغارديان ملخصات للكتاب الذي سيصدر يوم 19 مارس الحالي، تتضمن سلسلة من الخلافات التي خاضها كوشنر وإيفانكا مع العديد من مسؤولي الإدارة، حيث وصل الحدّ بالرئيس ترامب أن وافق على فكرة إنهاء خدماتهما في البيت الأبيض؛ بسبب عدم نضوجهما الإداري وما يثيرانه من مشاكل متلاحقة، كما جاء في الكتاب.

ويسرد الكتاب تفاصيل من هذه المشاكل، بعضها تضمن شتائم قذرة تبادلتها إيفانكا ترامب مع ستيف بانون كبير المستشارين السابق، قال المؤلف فيلي وارد، إنها حصلت بحضور الرئيس ترامب.

ويزعم الكتاب أن جاريد كوشنر يحلم بأن تصبح عائلته مثل عائلة كيندي في عراقتها ونفوذها، وأن إيفانكا ترامب تحلم بأن تصبح رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية.

علمًا بأن محامي كوشنر نفى هذه الروايات والمزاعم قائلًا: إنها خيالات دون أساس.