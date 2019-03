View this post on Instagram

تقرير أمريكي: بغداد أسوأ مكان للعيش في العالم وفينا الأفضل صنفت مؤسسة ”ميرس“ الأمريكية، العاصمة العراقية بغداد، على أنها أسوأ مكان للعيش في العالم، في مؤشرها لعام 2019، فيما اعتبرت العاصمة النمساوية فينا أفضل مكان للعيش. واحتلت بغداد، المركز الأخير في المؤشر الذي يضم 231 مدينة، وجاءت ثلاث مدن عربية أخرى، ضمن أسوأ عشر مدن للعيش في العالم وهي الخرطوم وصنعاء ودمشق. . . #إرم_نيوز #العراق #بغداد #عاصمة #ميرس #تصنيف #أجمل_المدن #أسوأ_المدن #مؤشر #لايك #لايكات #منوعات #تفاعل #أخبار #iraq #baghdad #USA #Mercer