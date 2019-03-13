مرجع إيراني بارز: البنوك الإيرانية تتعامل بالربا ولم تتحسن معاملاتها منذ الثورة

أكد المرجع الإيراني البارز، آية الله حسن نوري همداني، على أن البنوك في إيران تتعامل بالربا في تعاملاتها المالية، معتبرًا أن أوضاع البنوك في بلاده لم تشهد أي تحسن منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال نوري همداني، الأربعاء، خلال إلقائه درسًا بأحد مساجد مدينة قُم، ”إننا اليوم نشاهد الربا بأشكال مختلفة في النظام المصرفي، إذ للأسف لا يوجد أي أفكار حول النظام المصرفي والبنوك سوى بالربا“.

ونقلت وكالة أنباء ”خبر أونلاين“ الإيرانية عن المرجع الشيعي قوله، ”بعد مرور 40 عامًا على الثورة، لا تزال أوضاع البنوك غير منتظمة، فيما يجب على المسؤولين الاهتمام بشكل أكبر في هذا الملف“.

ودعا همداني السلطات الإيرانية إلى التصديق على ما أسماه النظام المصرفي الإسلامي“، منوهًا إلى أنه ”يجب على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تصدق على نظام مصرفي إسلامي بدون ربا في التعاملات“.