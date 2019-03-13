وثيقة: واشنطن تقلّص مخصصات حرب داعش 2 مليار دولار وتزيد عدد عسكرييها في المنطقة إلى 7 آلاف

أظهرت وثيقة أمريكية مُسرّبة عن مشروع ميزانية 2020، كما قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تخفيض المبلغ المخصص لحرب داعش بنحو 2 مليار دولار مع زيادة في عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بحوالي 1250 جنديًا.

وثيقة مشروع الميزانية الأمريكية للعام القادم، التي تعتبر سرية، نشرها اليوم مراسل موقع ”المونيتور“ في البنتاغون، مُتضمنّة مفارقات تتقاطع مع مشروع ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وتحدد الوثيقة حجم المساعدات الأمريكية للدول المجاورة لسوريا، التي يفترض أن تساهم في محاربة داعش، بمبلغ 250 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن عدد القوات الأمريكية في المنطقة لن ينخفض، بالإجمالي، بل سيرتفع لحدود 7000، في مقابل 5765 جنديًا العام الماضي.

علمًا أن قائمة الاحتياجات الأمنية، في الميزانية، تتضمن مضاعفة عدد صواريخ هيل فاير، لتتجاوز خمسة آلاف صاروخ.

مخصصات قوات سوريا الديمقراطية

ويظهر التقرير أن مخصصات برنامج التدريب الأمريكي في العراق وسوريا ستكون 1.45 مليار دولار، منها 300 مليون دولار لمقاتلي ”قوات سوريا الديمقراطية“.

يشار إلى أن البنتاغون بدأ بتجميع مخصصات صندوق الطوارئ في الخارج، وهي التي انخفضت إلى ما دون المليار دولار، لما يسمى ”المعركة في أفغانستان وسوريا والعراق“، ومعها مخصصات ردع روسيا في أوروبا.