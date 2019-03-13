اشتية يكشف مكونات تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة

كشف رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد اشتية، اليوم الأربعاء، عن طبيعة التشكيلة التي ستكون عليها الحكومة الجديدة فور إقرارها والإعلان عنها.

وقال اشتية في حديث إذاعي، نقلته ”وفا“، إن ”الحكومة ستشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني، والفصائل وحركة فتح، وستكون للكل الفلسطيني“.

وأضاف ”بدأنا التحضير لمناقشة البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، استنادًا وانسجامًا مع رسالة التكليف التي تسلمناها من الرئيس محمود عباس ”.

وقال اشتية: “ على جميع الفصائل أن تتحمل المسؤولية، وحتى التي لا تريد المشاركة سنسمع منها رؤيتها لبرنامج الحكومة، ونريد لهم أن يكونوا شركاء“.

ومضى قائلًا: ”سنتقاسم لقمة العيش في الأزمة المالية، والحكومة سيكون لها خطة في هذا الموضوع، وندرك صعوبة الظرف السياسي والاقتصادي، والولايات المتحدة وإسرائيل تشنان حربًا مالية علينا؛ لدفعنا لقبول مسار سياسي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، وهذه الحرب عنوانها الابتزاز، ولن نقبل الابتزاز المالي بأي شكل من الأشكال“.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان كلف، الأحد الماضي، محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، خلفًا لحكومة رامي الحمدالله.

ويشغل اشتية منصب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو شخصية تجمع بين السياسة والاقتصاد، إذ ترأس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، كما شغل مناصب وزارية في حكومات فلسطينية سابقة.