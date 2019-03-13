إيران.. رئيسي يبدأ رئاسته للقضاء بإعدام 4 معتقلين

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق أربعة معتقلين في سجني مدينة أورومية الواقعة شمال البلاد ومدينة زاهدان عاصمة اقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد التي تقطنها أغلبية من الطائفة السنية.

وقالت منظمة ”iran ham“ الحقوقية، الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية قامت بإعدام أربعة معتقلين شنقاً“، مضيفة أن ”ثلاثة معتقلين تم شنقهم أمس الاثنين، فيما تم الرابع أول أمس (الأحد)“.

وأوضحت المنظمة أنها تمكنت من التعرف على هوية المعدومين وهم ”ناجي عمر زاده، وخليل صالحي وحسين إبراهيمي، تم إعدامه يوم الاثنين في سجن أورمية المركزي، فيما تم إعدام إبراهيم كركيج 33 عاماً في سجن مدينة زاهدان بتهمة القتل المتعمد، وهو متزوج وأب لطفلين“.

ونقلت المنظمة الإيرانية أن ”هناك معتقل آخر تم نقله إلى الحبس الإنفرادي بسجن زاهدان قبل أيام، وهو ينتظر الإعدام“.

ولدى النظام الإيراني واحد من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، وقد أدانت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إيران في 65 مناسبة، بسبب سجله في عمليات الإعدام المتواصلة.

وتعرض سجل إيران في مجال حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة لانتقادات حادة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أشار خبير من الأمم المتحدة إلى الحملة الإيرانية على المعارضة وممارسة الحكم على الأطفال بالإعدام.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي عين يوم الخميس الماضي، إبراهيم رئيسي وهو من رجال الدين المتشدد بمنصب رئيس السلطة القضائية خلفاً للمنتهي ولايته صادق لاريجاني.

في سياق متصل، ندد أكثر من 100 ناشط مدني و سياسي عبر بيان بتنصيب ابراهيم رئيسي كرئيس للسطة القضائية، معتبرين اختيار رئيسي كرئيس للقضاء الايراني بمثابة جزاء حسن للمجرمين ومثال اخر لتهاون وعناد المرشد الايراني إزاء الرأي العام الداخلي والخارجي وترجيح مصالح الأقلية الحاكمة على المصالح الوطنية للبلاد.