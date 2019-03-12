رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي: انتخابات 2020 معرضة ”بشدة“ للتدخل الأجنبي

قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف اليوم الثلاثاء، إن انتخابات الرئاسة عام 2020 ”معرضة بشدة“ للاختراق والتدخل الأجنبي.

وحذّر أن يكون ”احتمال التعرض للمخاطر بات كبيرًا الآن“، وقال إنه قلق بشأن المساعي الرامية لتقويض الديمقراطية الأمريكية.

وتعكف لجنة شيف على التحقيق في حملة انتخابات 2016 الرئاسية، وفي مزاعم عن أن الحكومة الروسية سعت جاهدة للتدخل في الانتخابات، للمساعدة في انتخابات الرئيس دونالد ترامب، وينفي كل من ترامب والكرملين أي تدخل أو تواطؤ.

وقال شيف إن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2018 لم تشهد سوى وقائع قليلة، مما يعرف ”بالتصيد الإلكتروني“، وهو شكل من أشكال التسلل يشمل محاولة حمل شخص على إعطاء كلمة المرور الخاصة به دون أن يدري، لكنه يعتقد الآن بأن تلك الجهود باتت أكثر قوة.

وأضاف أنه يعتقد بأن روسيا ودولًا أخرى قادرة على استخدام تكنولوجيا تمكنت من التلاعب في الصور الثابتة والمقاطع المصورة للإيحاء بأن شيئًا لم يحدث قد حدث.

وذكر أن أطرافًا خارجية قد تستخدم تلك التكنولوجيا ”لتزوير شرائط صوتية أو مصورة لإحداث تأثير ينطوي على قدر أكبر من التخريب“.