إطلاق نار قرب السفارة البرتغالية بطهران يؤدي إلى إصابة موظف إيراني

قالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، اليوم الثلاثاء، إن دوي إطلاق نار سُمع قرب السفارة البرتغالية الواقعة شمال العاصمة طهران.

وذكرت الوكالة، أن إطلاق النار أدى إلى إصابة أحد الموظفين الإيرانيين في السفارة البرتغالية، عقب الخروج من المقر الواقع شمال طهران.

وأضاف المصدر، أن ”موظف السفارة البرتغالية تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران؛ بسبب خطورة إصابته“، موضحًا أن الحادث وقع في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأكدت القناة الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي الإيراني، أن ”إطلاق النار الذي حدث في أحد شوارع العاصمة طهران، أدى إلى إصابة موظف محلي (إيراني) يعمل في سفارة جمهورية البرتغال“.

وتقع سفارة جمهورية البرتغال في المنطقة السادسة من العاصمة الإيرانية، في شارع هدايت شمال طهران.