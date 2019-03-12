وقفة احتجاجية لعمال مصفاة ”عبادان“ الإيرانية بسبب تأخر رواتبهم

كشفت تقارير إخبارية، أنّ أكثر من مئتي عامل بمصفاة عبادان الإيرانية، نظموا، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وأفاد تقرير لموقع ”إذاعة زمانه“، أنّ أكثر من مئتي عامل من العاملين بقطاع الصيانة بمصفاة عبادان جنوبي إيران، أضربوا عن العمل لليوم الثاني على التوالي، ونظموا وقفة؛ احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم.

وأضاف التقرير، أنّ إضراب العمال عن العمل جاء بعد عدم صرف شركة ”نسيم باك“ المسؤولة عن عملهم في المصفاة، حقوقهم المادية، والتي تشمل الرواتب الشهرية والمكافآت والحوافز، وكذلك الإجازات السنوية.

وأشار إلى أنّ ”أحد أسباب احتجاج العمال يعود لامتناع إدارة مصفاة عبادان عن صرف حقوقهم المادية، وفقًا لقوانين العمل في المناطق الحرة والخاصة، والتي تنص على محاسبة العمال بعد مرور 15 يومًا من العمل، بينما أقرت إدارة المصفاة بمحاسبتهم وفقًا لـ 30 يومًا“.

وفيما يتعلق بمسألة الإجازات، ذكر أن مسألة تطبيق نظام الإجازات الفردية وفقًا لطبيعة العمل في المناطق الحرة، ينص على منح العمال يومين ونصف شهريًا، فيما يمتنع مسؤولو الشركة عن تطبيق هذا القانون.

وتقع مصفاة عبادان للنفط بمدينة عبادان جنوبي إيران، إذ تُعد واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم.

وتشهد إيران منذ أحداث احتجاجات كانون الأول/ديسمبر 2017، وقفات احتجاجية فئوية، لا سيما للعمال والموظفين والمعلمين بشكل شبه يومي؛ احتجاجًا على تأخر صرف السلطات لرواتبهم وحقوقهم المالية، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.