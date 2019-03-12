خطف عامل بناء لبناني في مدينة كانو بشمال نيجيريا

أفاد مسؤول في الشرطة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين خطفوا عامل بناء لبنانيًا وقتلوا رجلًا آخر في مدينة كانو بشمال البلاد.

ويأتي الهجوم وعملية الخطف في ثاني أكبر مدن نيجيريا وسط إجراءات أمنية مشددة أكثر من المعتاد؛ نظرًا لإجراء انتخابات في البلاد.

وقال هارونا عبدالله المتحدث باسم الشرطة: ”تعرض لبناني يعمل لدى شركة ترياكتا للبناء لاعتداء“.

وأضاف أن المسلحين المجهولين أطلقوا النار على رجل يدعى ألفونسوس أحمد وفارق الحياة في طريقه للمستشفى، كما أصيب رجل يدعى عبدالله محمد برصاصة. وأشار إلى أن الشرطة تمشط المنطقة؛ بحثًا عن المشتبه بهم.

وتشيع عمليات الخطف في نيجيريا وتستهدف النيجيريين والأجانب على حد سواء؛ لطلب فدية في الأغلب. وكانو هي المركز الاقتصادي لشمال نيجيريا ويعيش فيها الكثير من الأجانب.

وتستكمل نيجيريا انتخابات حكام الولايات التي أجرتها اليوم السبت، لكن لم تعلن النتائج حتى الآن. وفي الشهر الماضي، اختار الناخبون الرئيس محمد بخاري لفترة رئاسية أخرى.

وتعهد بخاري بمكافحة الفساد وتحديث البنية الأساسية وإنعاش الاقتصاد والقضاء على العنف، بما في ذلك تمرد يشنه إسلاميون منذ عشر سنوات، في شمال شرق نيجيريا.