الأمن التركي يعتدي على يمنية في مطار اسطنبول (فيديو)

تعرضت يمنية تدعى وئام الطيري، صباح الثلاثاء، لاعتداء من قبل الشرطة التركية في مطار اسطنبول، إذ ظهرت الطيري في مقطع فيديو وهي تبكي وتصرخ وتشكو تصرفات الشرطة التركية معها.

وقالت الطيري في الفيديو: ”أنا في ورطة ومشكلة، أنا مسجونة في المطار، عندي مشكلة كبيرة وأنا لا أستطيع الحديث باللغة التركية لأني لا أتقنها“.

وأضافت الطيري أن ”ابنتي معي وهي جائعة وتعبانة وأنا أيضًا بلا طعام“، منوهة إلى أنه ”هناك استغلال واستضعاف للمغتربين“.

وأشارت الطيري خلال حديثها بالفيديو، إلى عدد من أفراد الأمن التركي الذين جاؤوا للقبض عليها، طالبة منهم عدم لمسها أو التحدث معها، لكن الأمن رفض طلبها وقام بسحبها إلى مكان غير معلوم، وهي تصرخ قبل أن ينقطع البث.