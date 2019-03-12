روحاني: علاقتنا مع العراق ليست موجهة ضد بلد آخر

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، إن علاقة بلده مع العراق ”ليست موجهة ضد بلد آخر“.

وأضاف روحاني في كلمة له يوم الثلاثاء، أمام عدد من النخب الأكاديمية والدينية وشيوخ العشائر العراقية، أن ”وحدة الشعب العراقي تحظى بأهمية بالغة لإيران، والوحدة بين أبناء أي بلد هي التي تتغلب على التحديات والأخطار التي تحدق به، هذا فضلاً عن أن وحدة العراقيين تخدم مصالح العراق والمنطقة“.

وتابع أن إيران ”تؤمن بأن اقتصادي البلدين يكمل بعضهما البعض، ولذلك ندعو إلى إلغاء التأشيرة بالكامل بين البلدين لتتوسع العلاقات بين الشعبين“.

وأشار إلى أنه ”اقترح على الجانب العراقي خلال اجتماعه بكبار المسؤولين أمس الاثنين، بأن يكون التبادل المالي بين البلدين وفق عملتيهما المحليتين“.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في تغريدةٍ عبر ”تويتر“ إن ”قادة إيران والعراق اتفقوا على إلغاء تأشيرة الدخول، وربط سكك الحديد، وإقامة مدن صناعية مشتركة بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري من 12 إلى 20 مليار دولار سنويًا“.

ومن المقرر أن تنتهي زيارة روحاني إلى العراق غدًا الأربعاء عقب زيارته لمدينة النجف، حيث سيلتقي المرجع الشيعي البارز علي السيستاني.