سفير إيران في دمشق يكشف عن زيارة قريبة لروحاني إلى سوريا

كشف السفير الإيراني في سوريا، جواد تركابادي، يوم الإثنين، عن اعتزام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المتواجد حاليًا في العاصمة العراقية بغداد، زيارة سوريا قريبًا.

وقال تركابادي في حوار مع شبكة العهد الإخبارية: ”إن قادة سوريا وإيران على تواصل على الدوام، وزيارة الرئيس الأسد الأخيرة إلى إيران كانت ناجحة ومثمرة“.

وأضاف السفير الإيراني في دمشق: ”أتوقع أن تستمر هذه الزيارات واللقاءات، فيما سنشهد زيارة روحاني لسوريا في القريب العاجل“. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“.

وأجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، زيارة غير معلنة إلى إيران، أواخر شباط / فبراير الماضي، حيث استقبله عدد من أبرز المسؤولين كان على رأسهم المرشد، آية الله علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وشهدت الزيارة جدلًا سياسيًا واسعًا داخل إيران، حيث تقدم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، باستقالته من منصبه، فيما اعتبر نواب ومحللون إيرانيون أن استقالته (ظريف) نتيجة لعدم إبلاغه بزيارة الرئيس السوري وعدم مشاركته في مراسم الاستقبال ومباحثات المسؤولين.

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد؛ في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، في أول زيارة له للعراق منذ رئاسته إيران عام 2013.