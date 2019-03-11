رغم أزمة زيارة الأسد والاستقالة.. ظريف يهنئ قاسم سليماني بوسام خامنئي

بعث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، برسالة إلى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، بعد حصوله على وسام عسكري رفيع من المرشد آية الله علي خامنئي.

وكتب ظريف في رسالته لسليماني: ”أخي العزيز اللواء قاسم سليماني أتقدم لكم بخالص التهاني لحصولكم على وسام ذو الفقار من قبل القائد (خامنئي) لما قدمتموه من خدمات في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم“، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين ”ايسنا“.

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام من تراجع وزير الخارجية الإيراني عن استقالته؛ لما اعتبره إهانة لمنصبه كوزير للخارجية لعدم إبلاغه بزيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، لطهران، بعد أن حل محله في استقباله اللواء قاسم سليماني.

ومنح المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس الأحد، وسام ذو الفقار لسليماني، إذ يُعد وسام ذو الفقار أرفع الأوسمة العسكرية في إيران.

ويذكر أن سليماني هو أول قائد عسكري إيراني يحصل على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979م.

وتُدرج العديد من دول العالم وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية فيلق القدس وسليماني ضمن قوائم داعمي الإرهاب، إذ تؤكد التقارير الأمنية تورط فيلق القدس في معارك وعمليات إرهابية بدول المنطقة، كونه المسؤول عن العمليات العسكرية للحرس الثوري خارج حدود إيران.