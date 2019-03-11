ترامب: إذا ترشحت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية سأفوز بنسبة 98%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا تمكن من الترشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل، فإنه سيحصل على 98% في استطلاعات الرأي، حسب موقع إخباري أمريكي.

ونقل موقع ”أكسيوس“ الإخباري عن ترامب، قوله: ”لا أفهم كيف يمكن لأي يهودي التصويت لصالح ديمقراطي هذه الأيام“، متفاخرًا بما أنجزه لإسرائيل وأبرز قراراته قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

جاء ذلك خلال حفل ضم مجموعة من المتبرعين للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في ”مارلاغو“، وفقًا للموقع الذي نقل تصريح ترامب عن مشاركين في الحفل.

وأردف الرئيس الأمريكي أن ”الديمقراطيين يكرهون الشعب اليهودي“، في تعليق منه على الجدل الدائر حول تصريحات النائبة المسلمة إلهان عمر.

وذكر الموقع أن بعض الحاضرين قالوا، إن حراسًا في المكان طلبوا من الحضور وضع هواتفهم الخلوية في أكياس مغناطيسية لمنع أي تسريب محتمل لخطاب ترامب.

يذكر أن صحيفة ”هآرتس“ العبرية نقلت عن متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية تأكيدات بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المقبلة لإسرائيل ”لا تحمل أي رسالة“ لأي جهة ما، وأن إدارة الرئيس الأمريكي لا تؤيد إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة المقبلة، على حد زعم الصحيفة.