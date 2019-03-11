ترامب يسعى إلى خفض الإنفاق ”غير الدفاعي“ 5%

قال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيقترح في ميزانيته للسنة المالية 2020، يوم الاثنين، تخفيض الكونغرس للإنفاق غير الدفاعي 5% وزيادة الإنفاق على الجيش والرعاية الصحية لقدامى المحاربين وأمن الحدود.

ومن المقرر نشر اقتراح ترامب، على الموقع الإلكتروني لمكتب الإدارة والميزانية في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن يكون ذلك أول جزء من معركة ترامب المريرة هذا العام، بشأن التمويل مع الكونغرس الذي يسيطر على الموارد المالية الاتحادية.

ومن المتوقع أن يرفض الكونغرس اقتراح الرئيس الجمهوري بشأن الميزانية.

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، فيما تحتاج ميزانيات الإنفاق عادة إلى 60 صوتًا لإقرارها في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو والذي يسيطر الحزب الجمهوري على 53 مقعدًا فيه.