قبيل توجهه للعراق.. روحاني: مصممون على تعزيز علاقتنا مع العراق

قال الرئيس حسن روحاني، يوم الاثنين، إن إيران مصممة على تعزيز علاقتها الأخوية مع العراق وذلك قبل أول زيارة ”تاريخية“ يقوم بها للعراق.

وقال روحاني في مطار مهر أباد بطهران: ”إننا مهتمون بشكل كبير جدًا بتعزيز علاقاتنا مع العراق ولا سيما التعاون في مجال النقل.. لدينا مشروعات مهمة سيتم بحثها خلال هذه الزيارة“.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، بأنه سيتم خلال الزيارة التي تستمر 3 أيام، التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات في مجالات مثل الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والصحة.

وقال مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني لـ“رويترز“ إن ”العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأمريكية الجائرة المفروضة على إيران. هذه الزيارة ستوفر فرصًا للاقتصاد الإيراني“.