آلاف الروس يتظاهرون ضد قوانين الرقابة الإلكترونية الجديدة

خرج الآلاف من الروسيين إلى شوارع العاصمة موسكو ومدينتين أخريتين، احتجاجًا على تأييد البرلمان الروسي لمشروع قانون جديد للرقابة على ما يتم تداوله من محتوى على الإنترنت، وكذلك حجب روسيا بالكامل عن شبكة الإنترنت الدولية.

وأعلنت الحكومة الروسية في وقت سابق أن مشروع القانون الجديد سيعزز من الأمن الإلكتروني لروسيا، بينما يراه الداعون للمظاهرات ضده بأنه محاولة جديدة من جانب حكومة الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، لمراقبة المواطنين، وفقًا لما جاء على موقع بي بي سي الإخباري.

وادعى المتظاهرون وصول عدد المحتجين إلى 15000 متظاهرٍ في موسكو، وذلك يعتبر ضعف ما أعلنته الجهات الشرطية الروسية حول عدد المتظاهرين.

وأكدت الحكومة الروسية بأن مشروع القرار الجديد سيعزز من استقلالية روسيا وقدرتها على التحرر من الاعتماد على خوادم الإنترنت الرئيسية الخاصة بالشبكة العنكبوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يتم إنشاء شبكة إنترنت داخلية خاصة بروسيا مستقلة بذاتها، وبالتأكيد سيكون هناك رقابة حكومية على أي محتوى يتم تداوله على متنها.

يذكر أن الروس شهدوا إجراءات متشددة من جانب الحكومة الروسية ضد الخدمات الإلكترونية المشفرة، مثل ”تيليجرام“ والذي قد تم وقف عمل خوادمه داخل حدود الدب الروسي.