ترامب سيطلب 8.6 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك‎

المصدر: أ ف ب

أفاد ”لاري كودلو“، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن الأخير سيطلب تخصيص 8.6 مليار دولار في موازنة عام 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك.

وردًا على أسئلة قناة ”فوكس نيوز“ بشأن المعارضة المتوقعة للكونغرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كودلو ”أعتقد أن ذلك سيحدث“.

وبحسب صحيفة ”واشنطن بوست“، فإن ترامب يريد في موازنته للعام 2020 التي ستكشف يوم غدٍ الإثنين، تحويل 5 مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي و3.6 مليار دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف منه ترامب لمنع الهجرة.

ويتوقع أن تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الإدارة الأمريكية والبرلمانيين.

وستضاف تلك المبالغ الى التمويل العاجل بقيمة 6.5 مليار دولار المقرر وفق حالة ”الطوارئ الوطنية“ التي أعلنها ترامب في 15 من شهر شباط/فبراير، وهو إجراء يمكنه من الالتفاف على الكونغرس للإفراج عن التمويل.

وفي آخر مرة طلب فيها ترامب من البرلمانيين الموافقة على تمويل جداره الحدودي، انتهى الصراع بين الجانبين باغلاق جزئي للمصالح الحكومية استمر 35 يومًا.

ولذلك سعى إلى الالتفاف على إرادة النواب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، لكن الكونغرس يستعد لتبني قرار بإلغاء هذا التمويل الطارئ.

ورأى المستشار أن ترامب ”سيحافظ على (مشروع) الجدار، وسيحافظ على أمن الحدود، أعتقد أن ذلك أمر أساسي“.

من جهة أخرى، أبدى المستشار الرئيسي للإدارة الأمريكية في المجال الاقتصادي، تفاؤله بشأن النمو الأمريكي، الذي قال إنه سيفوق 3 بالمئة ”في 2019 وما بعدها“، مشيرًا إلى أن موازنة 2020 تنص على خفض النفقات العامة بنسبة 5%.

وسارع القادة الديموقراطيون في الكونغرس الى تأكيد معارضتهم لتمويل الجدار.

وقالت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب وتشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ في بيان، ”إن الرئيس ترامب تسبب بأضرار لثمانية ملايين أميركي حين قرر بشكل متهور إغلاقًا حكوميًا، للحصول على جداره المكلف وغير الناجع الذي كان قد وعد بأن تدفع كلفته المكسيك“.

وأضافا ”لقد رفض الكونغرس تمويل الجدار وأجبر (ترامب) على الاعتراف بذلك وإعادة فتح (مصالح) الحكومة“.

وتابعا ”وهذا ما سيتكرر إذا حاول مجددًا، نأمل في أن يكون قد استوعب الدرس“.