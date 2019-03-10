بينهم جندي أمريكي.. 3 سجناء أجانب يضربون عن الطعام في إيران

بدأ 3 سجناء ”أمريكي وكويتي وبحريني“، إضرابًا عن الطعام في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد شمال شرق إيران.

والسجناء هم الجندي الأمريكي ”مايكل وايت“، والذي خدم سابقًا في سلاح البحرية في الجيش الأمريكي، وتم اعتقاله في يوليو/ تموز الماضي، أثناء زيارته صديقته الإيرانية بمدينة مشهد، بالإضافة إلى معتقلين أحدهما كويتي والثاني بحريني.

وقالت قناة ”در“ الإيرانية المعارضة، اليوم الأحد، أن ”3 سجناء أجانب معتقلين في سجن وكيل آباد في مشهد، شرعوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على افتقارهم لوضعهم القانوني“.

ونقلت القناة عن مصادر حقوقية قولها، إن ”السجناء المضربين عن الطعام هم، فهد عبيد سلوم عبد الشمري من الكويت، وإبراهيم منصور جمعة من مملكة البحرين، ومايك وايت من الولايات المتحدة“.

وأضافت أنهم ناشدوا المنظمات الدولية، وجميع منظمات حقوق الإنسان، المساعدة والتدخل والضغط على السلطات الإيرانية لتحديد وضعهم.

وكانت جوان وايت، والدة الأمريكي مايكل وايت، قالت الأسبوع الماضي، إن ولدها المعتقل تعرض للضرب بعد القبض عليه، مضيفة أنه ”لم يكن لديه مال لتوكيل محام، وما زال لا يعرف ما هي التهم الموجهة إليه“.

ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الإثنين الماضي، عن جوان وايت قولها إن ”ابنها وهو مريض سابق بالسرطان، قد أُخذ إلى المحكمة مرتين على الأقل، وأن صحته كانت تتدهور“.

وقال متحدث باسم عائلة، جوناثان فرانكس، إن صفحة GoFundMe بدأت بجمع الأموال للتمثيل القانوني للمعتقل جوان وايت في إيران.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن ”وايت 47 عامًا، هو من مدينة إمبيريال بيتش التابعة لولاية كاليفورنيا، وخدم في البحرية الأمريكية لمدة 13 عامًا، وهو أول أمريكي يسجن في إيران منذ تولي الرئيس ترامب منصبه في عام 2017، وهو واحد من 4 أمريكيين على الأقل يُعرف أنهم محتجزون في إيران“.