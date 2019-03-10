نجاد يقر بإجراء مفاوضات ”سرية“ مع أمريكا أثناء رئاسته لإيران

اعترف الرئيس الإيراني السابق المتشدد، محمود أحمدي نجاد، بقيام حكومته بالتفاوض سرًا مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المفاوضات كانت تهدف للحفاظ على المصالح الإيرانية.

وقال نجاد في مقابلة مع قناة ”روسيا اليوم“، نشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الأحد: ”تفاوضنا وقمنا بالتعاون مع الولايات المتحدة في ولايتي الرئاسية“، مضيفًا: ”في بعض المواقف التي طالب فيها الأمريكيون بصدق التعاون أو أعلنوا مواقف صادقة، قمنا بالتعاون ووثقنا بهم“.

وبين نجاد الذي حكم إيران لمدة 8 سنوات في عهد الرئيسيين جورج بوش وباراك أوباما: ”حيثما كانت هناك رغبة في بناء الثقة، سعينا لتوسيع سيادتنا والحفاظ على أمننا“.

وفي مقابلة ثانية نشرتها، اليوم، صحيفة ”شرق“ الإصلاحية معه، أكد نجاد أن الاتفاق النووي كان صفقة خاطئة، مبينًا: ”لم أرتكب أي خطأ خلال فترة رئاستي الجمهورية الإيرانية التي انتهت عام 2013“.

واشتدت العقوبات الأمريكية ضد طهران؛ بسبب رفضها التفاوض حول برنامجها النووي الإيراني الذي كان مثيرًا للجدل، فيما توصلت حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني إلى إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية في يوليو/ تموز 2015، بعد مفاوضات شاقة وطويلة، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق، في الثامن من مايو/ أيار الماضي، وأعادت فرض العقوبات على إيران.