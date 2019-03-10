الخطوط الإثيوبية: قائد الطائرة المنكوبة ”واجه صعوبات وطلب العودة“

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تيولدي غيبرمريام، أن قائد الطائرة التي تحطمت يوم الأحد، أبلغ سلطات مطار أديس أبابا، قبل وقوع الحادثة، بأنه ”يواجه صعوبات ويريد العودة“.

وقال غيبرمريام، للصحافيين في أديس أبابا، إن الطيار ”حصل على إذن للعودة إلى العاصمة الإثيوبية قبل تحطم الطائرة التابعة للخطوط الإثيوبية“، بحسب ”فرانس برس“.

وأدى تحطم الطائرة الإثيوبية -وهي من طراز ”بوينغ 737“- إلى مقتل 157 شخصًا، هم جميع من كانوا على متنها.

وأشار غيبرمريام، إلى أن ركاب الطائرة، ينتمون لأكثر من 30 دولة.

وأوضح أن ”من بين الركاب 32 من كينيا، و18 من كندا، و9 من إثيوبيا، و8 من إيطاليا، و8 من الصين، و8 من الولايات المتحدة، و7 من بريطانيا، و7 من فرنسا، و6 من مصر، و5 من هولندا، و4 من الهند، و4 من سلوفاكيا، و3 من النمسا، و3 من السويد، و3 من روسيا، واثنان من المغرب، واثنان من إسبانيا، واثنان من بولندا، واثنان من إسرائيل، وفقًا لـ“رويترز“.

وكان لكل من بلجيكا وإندونيسيا والصومال والنرويج وصربيا وتوغو وموزامبيق ورواندا والسودان وأوغندا واليمن، مواطن واحد على متن الطائرة.

وأسماء أربعة من الركاب مسجلة على أنهم يحملون جوازات سفر صادرة من الأمم المتحدة، ولم تعرف جنسياتهم على الفور.