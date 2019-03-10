صورة متداولة تعيد الجدل حول استخدام ميلانيا ترامب بديلة لها (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لزوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب برفقة زوجها مشككين في أنها قرينته، وأنها تستخدم بديلة لها للظهور في المناسبات.

وبحسب صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، انهالت التعليقات على الصورة التي سببت ضجة، حيث قال المشككون إن السيدة التي ظهرت في الصورة لا تشبه ”ميلانيا“ أبدًا في أي شيء، وأضاف أحدهم أن ذلك حدث غريب يضاف إلى تاريخ تلك العائلة.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي ظهرت فيها ادعاءات غريبة عن بديلة ميلانيا ترامب.

بدأت تلك الاتهامات في العام الماضي، حين زعم البعض باستخدام سيدة أمريكا الأولى بديلة لها، بعدما ظهرت أثناء صعودها الطائرة المتجهة إلى بروكسيل ونزلت من الطائرة امرأة أخرى غيرها، وذلك يؤكد النظرية التي تقول إن ميلانيا لها شبيهة تظهر بدلاً منها.