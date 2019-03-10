تحطم طائرة ركاب إثيوبية تقل 157 شخصًا

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، سقوط طائرة تابعة للشركة، على متنها 149 راكبًا وطاقم مكون من 8 أفراد، كانت متجهةً إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وقالت الشركة إن ”الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا، وذلك بعد 6 دقائق من إقلاعها من مطار بوليه الدولي بالعاصمة“.

وأشارت إلى أن الطائرة المنكوبة من طراز ”بوينغ 737 ماكس8“ وهي النسخة الجديدة من عائلة بوينغ.

ونقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إن ”الحادث وقع في الساعة 8.44 صباحًا بالتوقيت المحلي“.

بدوره نشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراءِ الإثيوبيِ أبي أحمد على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تعزيةً لأسرِ من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

وجاء في تغريدة على الحساب: ”يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح“.