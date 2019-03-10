القضاء العراقي يحاكم 14 داعشيًا فرنسيًا

أعلن القضاء العراقي، اليوم الأحد، محاكمة 14 فرنسيًا انتمَوا لتنظيم داعش المتشدد من بينهم جندي فرنسي سابق خدم في أفغانستان.

وذكر القضاء في بيان صحفي أن ”14 إرهابيًا فرنسيًا انتمَوا لتنظيم داعش مثلوا أمام القضاء“، مبينًا أن ”تحقيقات جرت معهم وإجراءات اتخذت بحقهم من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب“.

وأضاف القضاء العراقي أن ”أحد الفرنسيين، كان جندياً في الجيش الفرنسي خدم في أفغانستان عام 2009″، موضحًا أن ”السلطات العراقية تسلمت الإرهابيين من سوريا بعد متابعة وجهود من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي وقاضي التحقيق المختص بنظر قضايا الجهاز“.

فيما قال الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق، خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ”أسرى تنظيم داعش الإرهابي من الفرنسيين، الذين تسلمهم العراق سيحاكمون وفقًا للقانون العراقي“.

وتسلم العراق خلال الأسبوعين الماضيين المئات من عناصر داعش بعد فرارهم من معارك الباغوز السورية، وفق مصادر أمنية عراقية.