فرقاطة تركية تصل قاعدة بورتسودان البحرية‎

وصلت الفرقاطة التركية ”كوكجه أدا“، أمس السبت، إلى قاعدة بورتسودان البحرية المطلة على البحر الأحمر، بعد مشاركتها في مناورات ”أمان 2019“ البحرية التي تستضيفها باكستان.

ورسَت الفرقاطة التركية في ميناء بورتسودان، في إطار زيارة للسودان.

وكان في استقبال الفرقاطة في الميناء، الملحق العسكري في السفارة التركية بالعاصمة الخرطوم العقيد مراد إسان، وعدد من ضباط البحرية السودانية.

ومن المنتظر أنّ يجري طاقم الفرقاطة تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات البحرية السودانية، في فترة الزيارة.

وسيقيم السفير التركي في الخرطوم ،عرفان نزير أوغلو، وقائد الفرقاطة المقدم أنغين آغميش، حفل استقبال على ظهر الفرقاطة، يحضره مسؤولون مدنيون وعسكريون سودانيون رفيعو المستوى.

وستغادر الفرقاطة ميناء بورتسودان الاثنين المقبل، متجهة إلى ميناء العقبة الأردني.

تجدر الإشارة إلى أن الفرقاطة ”كوكجه أدا“ شاركت في مناورات ”أمان 2019“ البحرية التي استضافتها مدينة كراتشي الباكستانية بين الـ 8 والـ12 من شباط/فبراير الماضي، بمشاركة قوات من 46 دولة.