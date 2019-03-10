ألمانيا تشدد تحذيرات السفر إلى تركيا‎

شددت ألمانيا من تحذيرات السفر إلى تركيا، السبت، وحذرت مواطنيها من إمكانية اعتقالهم، بسبب التعبير عن الرأي.

وجاء في تحذير لوزارة الخارجية بشأن السفر: ”لا يمكن استبعاد أن تتخذ الحكومة التركية إجراءً جديدًا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية، ومنظمات المجتمع المدني“.

وأضاف البيان: ”البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير، يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية، وإجراءات جنائية“.

وأوضح البيان أن عدة صحفيين أوروبيين، بينهم ألمان، لم يتم اعتمادهم في تركيا دون إبداء أسباب، وأن مواطنين ألمانًا، تعرضوا للاعتقال التعسفي، على نحو متزايد، في العامين الماضيين.

وقالت الوزارة: إن السلطات التركية، ترتاب بشأن أي صلة بشبكة رجل الدين، المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه دبر محاولة انقلاب عام 2016.

وأضافت: ”أن أيَّ سائحٍ، سبق له المشاركة في اجتماعات بالخارج، لمنظمات محظورة في تركيا، يواجه خطر الاعتقال، وكذلك الألمان الذين انتقدوا أو أيدوا آراءً تنتقد الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي“.